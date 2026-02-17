Пример несгибаемой воли и мужества: участник войны из Бавлов отметил 101 год

В Бавлинском районе поздравили с 101-летием Почетного гражданина района, участника Великой Отечественной войны Нургали Нуримановича Мазитова.

Его судьба стала примером несгибаемой воли, мужества и служения Родине. В январе 1943 года Нургали Мазитов был призван в ряды Красной Армии. В должности командира орудийного расчета он прошел дорогами войны в составе артиллерийских частей 3-й Белорусский фронт. За проявленные мужество и героизм ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После Победы в мае 1945 года его служба продолжилась. Вместе с сослуживцами он был направлен на Дальний Восток и участвовал в боях с Японией на сопках Маньчжурии. Среди его наград – медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Японией». В родное село Исергапово младший сержант вернулся только в мае 1950 года.

Вернувшись к мирной жизни, ветеран продолжил трудиться на благо страны. Более 30 лет он работал в Государственном банке СССР, пройдя путь от кассира до ветерана труда. За многолетнюю добросовестную работу удостоен медали «За доблестный труд».

В 1953 году последовал новый призыв – уже в звании младшего лейтенанта, командиром взвода. При этом главным в его жизни всегда оставалась семья. Вместе с супругой Махмузой Ахтямовной он вырастил троих детей. Сегодня Нургали Нуриманович – дедушка двоих внуков и пятерых правнуков.

Материал подготовлен при участии Марии Кандауровой