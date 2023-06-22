«Пример мужества»: Мухаметшин возложил цветы к памятнику Героя Советского союза Камалеева

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин прибыл с рабочим визитом в Пестречинский район. В День памяти и скорби глава республиканского парламента посетил многопрофильный лицей имени Галимзяна Камалеева, где возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Сегодня памятный день – святая трагическая дата нашей истории – 82-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Этот День памяти и скорби по воинам, не вернувшимся с полей сражений, по миллионам мирных соотечественников: женщин, стариков, детей, убитых и замученных концлагерях, пропавших без вести. День памяти о подвигах тружеников тыла, о покореженных судьбах, жертвах и тяжелейших страданиях. Сегодня мы вспоминаем всех жителей Татарстана, которые внесли огромный вклад в победу над фашизмом», – отметил Фарид Мухаметшин.

Спикер республиканского парламента отметил, что в боевых действиях участвовали около 700 тыс. уроженцев ТАССР, каждый второй не вернулся с полей сражений. За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны более 200 тыс. татарстанцев были награждены орденами и медалями. Героями Советского Союза стали 185 уроженцев республики и 168 человек, чьи судьбы были связаны с ней. В их числе уроженец Пестречинского района Галимзян Камалеев, награжденный «Золотой звездой» за форсирование Днепра.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Сегодня с честью и достоинством дело своих прадедов продолжают участники специальной военной операции. Каждый из них – это пример мужества и героизма. Наша задача и святая обязанность – не допустить искажения страниц истории, сказать нет любым проявлениям фашизма и нацизма, донести до детей и внуков историческую правду о том, какую огромную цену наши ветераны заплатили за Победу. В этом залог сохранения нашей многонациональной Отчизны, ее свободного и мирного созидательного развития в современном многополярном мире», – подчеркнул Мухаметшин.

Затем он вместе с главой Пестречинского района Ильхамом Кашаповым и парламентариями почтил минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Затем состоялась церемония возложения цветов к бюсту Героя Советского Союза Галимзяна Камалеева, чье имя сегодня носит многопрофильный лицей в ЖК «Царево».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Отметим, что сержант Галимзян Камалеев командовал расчетом минометной роты стрелкового полка. По окончании войны он работал директором дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ленино-Кокушкино, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Делегация посетила лицей, где была организована экспозиция, приуроченная к памятной дате. Уникальная выставка объединила фронтовые трофеи и письма, боевое оружие, фотографии и предметы быта, принадлежащие жителям Пестречинского района, которые воевали в годы Отечественной войны, и воинам-интернационалистам. Экспонаты были бережно собраны сотрудниками районного краеведческого музея и школьных музеев Победы, учащимися школ.

Одним из самых ярких направлений, реализуемых в школьных музеях сегодня, стал проект «Музей в чемодане». Школьники вместе с педагогами и родителями разрабатывают концепцию, подбирают исторические материалы и артефакты, которые умещаются в одном чемодане. Несколько таких проектов было представлено и участникам мероприятия.