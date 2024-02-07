«Пример, как надо работать»: что сказал Минниханов о Рахимове на открытии памятника в Уфе

Рустам Минниханов: «Я знал Муртазу Рахимова лично, для многих он – пример того, как надо работать!»

Фото: bashinform.ru

Памятник политическому долгожителю

«Муртаза Рахимов – это не только государственный деятель масштаба Башкортостана, это российский крупный государственный деятель, человек, который является образцом для подражания. Я знал его лично, для многих он пример того, как надо работать!» – сказал сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии памятника первому Президенту Башкортостана.

Монумент в торжественной обстановке открыли в уфимском парке имени В. И. Ленина. Это скульптура в полный рост высотой 3,4 метра, исполненная в бронзе. Вес статуи составляет 1,3 тонны.

Муртаза Рахимов – один из руководителей российских регионов, которых можно причислить к политическим долгожителям. Он руководил Башкортостаном с 12 декабря 1993 года по 15 июля 2010-го. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. Это серьезная дата, под которую в Уфе подгадали открытие памятника государственному деятелю.

Монумент в торжественной обстановке открыли в уфимском парке имени В. И. Ленина Фото: bashinform.ru

Минниханов приехал как представитель братского народа

Монумент поставили между зданиями Госсобрания — Курултая РБ и правительства республики. Для торжественной церемонии требовались и высокие гости. На эту роль идеально подошел Раис Татарстана Рустам Минниханов, который сегодня прибыл в Уфу с рабочим визитом.

У Татарстана и Башкортостана давняя история соседских отношений. Более того, многие называют их братскими. Именно так сегодня и выразился Минниханов на открытии памятника.

«Искренне хочу пожелать братскому народу Башкортостана развития и успехов. Спасибо за то, что такой памятник появился здесь, в Уфе», – такими словами татарстанский лидер завершил свою речь.

И действительно, тесные отношения Казани и Уфы связывали республики еще во времена правления, соответственно, первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и Муртазы Рахимова. А позже это знамя добрососедства подхватили Рустам Минниханов и нынешний глава Башкортостана Радий Хабиров.

Монумент поставили между зданиями Госсобрания — Курултая РБ и правительства республики Фото: bashinform.ru

Что оставил после себя Рахимов и какие обещания дал Хабиров

По словам действующего главы Башкортостана, Муртаза Рахимов оставил после себя республику с сильной экономикой и развитой социальной инфраструктурой. И это при том, что период руководства Рахимова республикой пришелся на не самый простой этап в истории России, подчеркнул Хабиров.

«Мы будем помнить о Муртазе Губайдулловиче. Все решения, которые мы предприняли об увековечении памяти, мы реализуем. Для нас была большая честь работать с ним. У него мы научились, как работать, у него мы научились стойкости, у него мы научились, как нужно Родину любить», – заявил действующий глава Башкортостана.

Исторически сложилось, что два региона во многом равняются друг на друга, а порой и соперничали. Можно вспомнить хоть спортивную сферу. Как известно, в российском хоккее нет более «заклятых друзей» и более принципиального дерби, чем противостояния казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева».

По словам действующего главы Башкортостана, Муртаза Рахимов оставил после себя республику с сильной экономикой и развитой социальной инфраструктурой Фото: bashinform.ru

«Мы с Муртазой Губайдулловичем и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык»

Да что там говорить о хоккее, достаточно вспомнить слова первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. На похоронах Муртазы Рахимова он высказался предельно откровенно.

«Мы с Муртазой Губайдулловичем и соревновались, и ревновали, и спорили, но всегда находили общий язык. А найти общий язык с ним и со мной всегда не просто. Мы братские народы и сделали очень много и в политическом, и в хозяйственном плане для страны», – говорил Шаймиев.

В этом и вся суть. Конкуренция бывает двух видов – созидательной или разрушительной. Многолетняя история соседства Татарстана и Башкортостана явно из числа первого типа.

Раис Татарстана стал главным гостем торжественной церемонии открытия памятника Муртазе Рахимову Фото: bashinform.ru

«Сегодня в масштабах страны наши республики показывают себя»

Рустаму Минниханову и Радию Хабирову удалось закрепить настроение искреннего добрососедства. Не случайно именно Раис Татарстана стал главным гостем торжественной церемонии открытия памятника Муртазе Рахимову. Минниханов отдельно отметил совместную работу Шаймиева и Рахимова.

«Муртаза Губайдуллович для нас пример. Наши первые президенты Минтимер Шарипович и Муртаза Губайдуллович – основоположники наших двух красивых республик. И сегодня в масштабах страны наши республики показывают себя. Конечно же, сегодня мы должны повторить путь наших первых руководителей. Во благо Башкортостана и Татарстана мы должны работать рука об руку», – уверен Минниханов.

Сегодня в Уфе запланированы и другие мероприятия в честь первого Президента Башкортостана Фото: bashinform.ru

Отметим, что сегодня в Уфе запланированы и другие мероприятия в честь первого Президента Башкортостана. Помимо памятника на двух домах по улицам Энгельса и Первомайская установят мемориальные доски. В этих домах Рахимов жил и работал. А также во всех школах Башкортостана сегодня провели единый тематический урок, посвященный государственному деятелю. Наконец, именно сегодня состоялась презентация биографической энциклопедии о Рахимове.