«Пример для всей страны»: Минниханов анонсировал старт весенних ярмарок в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

С 16 марта в Казани стартуют весенние сельскохозяйственные ярмарки, которые продолжатся до конца апреля. Событие на итоговой на сессии Казгордумы анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он высоко оценил проведение ярмарок, назвав их «примером для всей страны». Так, в прошлом году продукция была реализована на 14 площадках города Казани. Свои товары представили 22 муниципалитета республики. 19 организаций АПК реализовали продукцию на сумму более 1,10 млрд рублей.

«Спасибо городу за проведение сельхозярмарок», — поблагодарил Раис РТ на заседании.

Отдельной похвалы Минниханова удостоились представители муниципальных районов. Он попросил депутатов поаплодировать сельхозпроизводителям.

«Пресса, наверное, также донесет, как они помогают, чтобы качественная доступная продукция оказывалась у наших горожан», — резюмировал руководитель республики.