«Пример для подражания»: Нигматуллин поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества

Празднование Дня Героев Отечества — это дань высочайшего государственного и общественного уважения тем, кто удостоен самых почетных наград — званий Героев Советского Союза и Российской Федерации, Социалистического Труда и Труда Российской Федерации, полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин в обращении к жителям республики.

«В этот день мы чествуем настоящих патриотов, отличительной чертой которых всегда была готовность проявить мужество, храбрость, совершить выдающийся поступок во имя Родины, во имя своих родных и близких, тех, кто своим ратным трудом приумножил славу и могущество страны — такими людьми всегда гордилась наша Отчизна.

Жизнь этих людей — достойный пример для подражания и воспитания новых поколений на идеалах патриотизма и преданности своей Родине.

Наши мужественные соотечественники и сегодня самоотверженно выполняют свой служебный долг, защищая интересы России, проявляя воинское умение, отвагу и силу духа. Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в напряженном, интенсивном режиме, создают новую продукцию.

Прославляя сегодня наших героев, я от всей души желаю им здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне», — говорится в поздравлении.