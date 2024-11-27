«Пример для многих предприятий»: в Алексеевском районе 24 семьи заселились в новое жилье

В селе Лебяжье Алексеевского района Татарстана прошло торжественное открытие нового 24-квартирного дома, который будет заселен семьями работников ОАО «Алексеевскдорстрой». Это событие стало возможным благодаря собственной жилищной программе предприятия.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Алексеевского района, новый дом — улучшенной планировки. В нем имеются двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Это позволит новоселам сразу после заселения наслаждаться комфортом и уютом жилья.

Особенностью жилищной программы является предоставление льготных условий оплаты квадратных метров.

Каждые пять лет списывается от 500 тыс. до 1 млн рублей, а сам ежемесячный платеж оплачивается из заработной платы сотрудника. Это делает приобретение жилья доступным для многих работников предприятия.

Одними из тех, кто сегодня получил ключи от новенькой трехкомнатной квартиры, стали Никита и Алена Секалины. Глава семьи пять лет работает на предприятии стропальщиком.

«Года два назад мы написали заявление в отделе кадров и встали на очередь на жилье. Изначально планировали взять двухкомнатную. Но когда завершилось строительство этого дома, нам предложили взять трехкомнатную. У нас двое разнополых детей, поэтому мы согласились. Сейчас мы живем на съемном жилье, и такая программа стала для нас хорошим вариантом приобрести свою жилплощадь. Ипотеку мы не рассматривали, так как это очень дорого выходит. А здесь очень удобно, платежи будут вычитать сразу из заработной платы. И само место очень хорошее. Дома качественные, красивые, есть где поиграть детям во дворе. Мы очень рады, что воспользовались такой программой», — поделился впечатлением Никита Секалин.

На церемонии заселения дома присутствовали депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин, председатель совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой» Фоат Валиев, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, глава Алексеевского района Татарстана Сергей Демидов и другие почетные гости.

Они поздравили жителей нового дома с новосельем и отметили важность таких программ для развития муниципалитета и улучшения жилищных условий алексеевцев.

«Сегодня очень важное событие для Алексеевского района и его жителей. Особенно для сотрудников предприятия „Алексеевскдорстрой“. Эта организация не только качественно и добросовестно исполняет свои обязанности, выполняя масштабные объемы по строительству дорог, но и несет обязательства социальной направленности, ставя это в приоритет. Здесь знают цену вклада людей в работу и делают всё, чтобы работники компании имели все необходимые социальные возможности. Это пример для многих других предприятий», — заявил Айдар Метшин.

Новый дом имеет просторную дворовую территорию. Тут есть тротуары и скамейки, современная детская площадка.

Год назад был введен в эксплуатацию первый дом этого жилого комплекса. Рядом уже начато строительство третьего аналогичного дома, что говорит о планах предприятия продолжать реализацию жилищной программы.