«Применим ваш боевой опыт в мирной жизни»: министр труда РТ встретилась с бойцами СВО

Эльмира Зарипова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова встретилась с бойцами специальной военной операции, проходящими лечение в военном госпитале при седьмой городской больнице Казани. Она рассказала военнослужащим о мерах социальной поддержки.

«В Год воинской и трудовой доблести в Татарстане в центре нашего внимания остаются участники СВО и члены их семей. В республике их поддержка строится на системной основе. Для самих бойцов сегодня очень актуальны вопросы трудоустройства и получения образования – зачастую у ребят не окончено специальное профессиональное образование. На встречах в больницах мы рассказываем о перспективах после завершения медицинской реабилитации», – объяснила Эльмира Зарипова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бойцы могут получить помощь, обратившись:

в фонд «Защитники Отечества», филиалы которого работают в каждом муниципальном районе и городе республики;

в службу занятости.

«Сегодня мы ведем с работодателями базу вакансий, которые могут быть предоставлены участникам СВО, прежде всего с инвалидностью. Важно не только дать работу, но и переобучить бойца под рабочее место», – подчеркнула Зарипова.

В рамках национального проекта «Кадры» Минтруд РТ реализует более 300 программ по переобучению и дополнительному профессиональному образованию. Ознакомиться с ними можно на платформе trudvsem.ru, используя учетную запись с портала Госуслуг. На сайте можно посмотреть вакансии, оставить свое резюме и посмотреть образцы резюме других людей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это может подтолкнуть человека к описанию тех компетенций, о которых человек не задумывался. Так, на прошлой неделе мы устраивали на работу молодого человека, вернувшегося с фронта. До этого он работал на заводе в охране. Он рассказал, что на СВО был водителем, фактически выстраивал логистические цепочки. Его компетенции, приобретенные с боевым опытом, могут быть адаптированы к мирной жизни. Мы подобрали ему профессию логиста в автомобильной компании. И таких примеров много», – рассказала Зарипова.

В прошлом году в Татарстане прошли переобучение и получили новую профессию 56 участников СВО. Все они были трудоустроены.

«Тема трудоустройства участников СВО – часть комплексного процесса их возвращения к мирной жизни. Наша основная цель – найти им работу, которая будет приносить не только доход, но и моральное удовлетворение. Мы видим множество вопросов от бойцов, видим обратную связь и однозначную пользу подобных мероприятий», – сказала заместитель главного врача городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова по общим вопросам Эльза Кашапова.

Во время беседы с пациентами военного госпиталя Эльмира Зарипова подробно рассказала о мерах поддержки, положенных тем, кто вернулся из зоны СВО. Она объяснила, почему не стоит отказываться от соцпакета, который включает в себя санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения. Министр также рассказала о льготах, возможностях обучения для получения новой специальности и о порядке получения материальной помощи при открытии собственного дела.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ответ бойцы задавали вопросы министру: уточняли, как правильно оформить льготы и как проходит переобучение на новые специальности. Бойцов интересовали вопросы лекарственного обеспечения и обучения по программе «Батырлар. Герои Татарстана».

«Я знаком со всеми мерами поддержки. Особенно приятно, что мне постоянно звонят из фонда "Защитники Отечества" и приглашают на мероприятия, на концерты. Я бы хотел выразить фонду большую благодарность. Я считаю, что в республике нас поддерживают во всех планах и просить о каких-то дополнительных мерах негоже», – поделился боец с позывным Татарский.