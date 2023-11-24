Прима-балерина татарстанского театра Гомес отмечена высшей наградой МИД Бразилии

Аманда Моралес Гомес — первая балерина Государственного академического театра оперы и балета им.Мусы Джалиля — награждена Орденом Риу-Бранку. Об этом говорится в телеграмме Чрезвычайного и Полномочного Посла Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соареса, предоставленной пресс-службой театра.

«Приветствуя вас, я очень рад сообщить вам, что Правительство Бразилии приняло решение наградить вас Орденом Рио-Бранку — высшей наградой, присуждаемой Министерством иностранных дел Бразилии», — говорится в сообщении.

Талант и блестящий путь балерины на татарстанской сцене способствуют укреплению российско-бразильских отношений, вдохновляют юных танцоров балетной школы Большого театра в Жуанвили, уверен дипломат.