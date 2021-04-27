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Ру Тат
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27 апреля 2021  16:02
Марат Ишкильдин

Прилучный готовился к съемкам в фильме «Девятаев» с помощью компьютера от Бекмамбетова

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Актер Павел Прилучный, который исполняет главную роль в посвященном подвигу летчика-истребителя фильме «Девятаев», готовился к съемкам, играя в онлайн-игру. Компьютер для этого ему привез кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, рассказал артист в шоу «Вечерний Ургант». 

«В день первого нашего знакомства он (Бекмамбетов — прим. Т-и) привез игровой компьютер и джойстик. Есть игра, где полностью отображается самолет. Там нужно следить за всеми показателями, иначе он не взлетит», — объяснил актер. 

Бекмамбетов отдал компьютер Прилучному и сказал: «Ну, давай — теперь по ночам играй». При этом играть артист начат только благодаря своему сыну Тимофею.  «Если бы не Тимофей, я бы так и не втянулся. Вместе с ним мы разобрались», — признался он. 

Сначала Прилучный учился летать на симуляторе, а потом на реальном самолете за штурвалом. «Это было новое для меня испытание, но это круто», — подчеркнул артист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани пройдет предпоказ картины о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве.

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