Приложение «Госуслуги 2.0» заработает в первой половине 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ребрендинг мобильного приложения «Госуслуги РТ» в «Госуслуги 2.0» произойдет в первой половине 2025 года, сообщил «Татар-информу» глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«Уже готов прототип. Думаю, что с учетом заседания Правительства мы начнем работу уже в первом полугодии», — ответил министр на вопрос, когда население сможет пользоваться новым приложением.

На заседании итоговой коллегии Минцифры РТ Хайруллин рассказал, что через «Госуслуги 2.0» пользователи получат все доступные государственные услуги, привычные сервисы. Получить их можно через видеозвонок с сотрудником МФЦ.

«Ключевой особенностью новой платформы станет возможность получения результатов запрошенных услуг в удобном для пользователя формате, включая популярные мессенджеры», — рассказал министр.