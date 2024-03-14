«Прилетел дрон и упал под колесо»: Кореш приехал в Нурлат на боевой машине

Фото: Сирень Самерханова

Нурлатец Раис с позывным Кореш в краткосрочный отпуск приехал на машине, которую земляки отправили ему на фронт. То, что «Патриот» — машина боевая, видно по следам от обстрелов, оставленным дроном-«камикадзе».

«Поехали забирать бойцов с учений. Прилетел дрон-камикадзе и упал прямо под колесо. Двоих ранило, им сразу оказали помощь. После госпиталя они уже вернулись в строй», — рассказал боец.

Кореш — командир взвода в мотострелковых войсках на Донецком направлении, в скором времени поедет на учебу в Москву, получит офицерское звание.

Фото: Сирень Самерханова

На месте службы Раис сам ездит за рулем пикапа «Патриота». Говорит, машина во всем помогает им — вывезти раненых, привезти продукты, воду. Ее на СВО отправили ребята из нурлатского «Боевого братства» по его же просьбе.

«Недолго ждали, сразу привезли. Машина отличная. Таких мало, стоят они дорого», — нахваливает он.

В прошлом Раис и сам занимался автомобилями. Подлатав ее, на ней же приехал домой, в автосервисе довели до ума.

«Ребята без вопросов отремонтировали, даже деньги не взяли. А запчасти недешевые», — говорит боец.

На его груди сверкают четыре боевые награды — медали. Последнюю, «За боевые отличия», ему вручили в октябре 2023-го. Правда, не рассказывает за что, а лишь скромно улыбается.

Фото: Сирень Самерханова

На СВО Раис был мобилизован в конце октября 2022 года. Служит вместе с земляками-нурлатцами. Говорит, что татарстанцы обладают высоким боевым духом. И поддержка тыла здесь особенно важна.

«У нас всё есть, не было такого, чтобы голодали или нечем было бы стрелять. Всего хватает. „Боевое братство“, весь Нурлатский район помогает. Письма чего стоят. Всё это очень сильно заряжает. Мы обязательно приедем с победой», — поделился боец.

Через пару дней Кореш отправится на место службы. По его мнению, война всех меняет, а на СВО находятся лучшие люди России.

Фото: Сирень Самерханова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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