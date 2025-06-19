Прилепин: Народы, не защищающие свою культуру, теряют идентичность

Захар Прилепин в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Народ, лишенный культурного имени, перестает быть народом и становится населением. Такие слова прозвучали на пленарном заседании проекта «Культурный десант 45/25» от писателя Захара Прилепина.

«Он становится населением, а потом населением другой страны. Те народы, которые перестают защищать свою культуру, теряют идентичность», - заявил Прилепин.

Он отметил, что если посмотреть историю последних 33 лет, можно увидеть колоссальные негативные изменения в культуре.

«Огромное количество наших кумиров просто предали нашу армию и стали болеть за другую армию», - заявил писатель.

По его словам, западные силы смогли выстроить в России культурные иерархии, которые не исчезли и после уезда многих артистов из страны.

«Есть регионы, где нормально. Вот в Татарстане, например, или Чечне. А в Московских театрах не нормально - ни один театр не поставил ни одной пьесы про СВО и ни один худрук ни разу не доехал до Донецка. Или кинематограф... За год в России снимают 100 фильмов. То есть за 11 лет сняли 1,1 тыс. фильмов и только шесть про СВО», - заявил писатель.