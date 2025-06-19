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Культура 19 июня 2025 13:52

Прилепин на встрече с читателями в Казани презентовал новую книгу

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Писатель Захар Прилепин на встрече с читателями в Национальной библиотеке Татарстана представил сегодня свою новую книгу «Тума». Встреча прошла в рамках проекта «Культурный десант 45/25».

Произведение повествует о жизни русского казачества в XVII веке. В центре внимания автора детство, юность и взросление будущего лидера восстания казаков и крестьян Степана Разина. «Тумами» на Дону называли людей смешанного происхождения.

Как рассказал сам прозаик, произведение рассказывает о нынешнем времени через призму XVII века. По мнению Прилепина, нынешние события, включая специальную военную операцию, почти полностью повторяют то, что происходило в России 300 лет назад.

«Когда меня спрашивают, зачем я написал про Разина, ведь он был разбойником и бунтарем, я просто напоминаю, что Разин был абсолютным феноменом. Про него написали сотни песен, а некоторые поются до сих пор. 350 лет прошло», – подчеркнул Прилепин.

Он также заметил, что в среднем песни живут от года до десяти лет, хотя некоторые композиции поют десятки или сотни лет. И тот факт, что песни о Разине дошли до наших дней и до сих пор поются, свидетельствует, что, несмотря на свои поступки, он был очень значимой фигурой для страны, убежден писатель.

#захар прилепин #Казань #писатель #Татарстан #нацбиблиотека рт
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