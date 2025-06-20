Прилепин на «Культурном десанте» в Казани: «Многие кумиры просто предали нашу армию»

Специальная военная операция получает лишь крохи внимания от российских «мастеров культуры» – этот тезис стал центральным на вчерашней пленарной сессии «Культурного десанта 45/25» в Казани. О чем говорили на форуме писатели, музыканты и депутаты и чем в данном случае может помочь опыт Великой Отечественной войны – в материале «Татар-информа».





В Казани прошла пленарная сессия «Культурного десанта 45/25»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За 11 лет в России сняли 1,1 тыс. фильмов. Только шесть из них – про СВО»

Народ, лишенный культурного имени, перестает быть народом и становится населением. Такая формула прозвучала вчера в Национальной библиотеке РТ на пленарном заседании межрегионального патриотического проекта «Культурный десант 45/25» от писателя Захара Прилепина.

«А потом это население становится населением другой страны. Народы, которые перестают защищать свою культуру, теряют идентичность», – подчеркнул Прилепин.

Он отметил, что если окинуть взором российскую историю последних 33 лет (то есть с момента распада СССР), в культуре страны можно увидеть колоссальные негативные изменения.

Захар Прилепин: «Народы, которые перестают защищать свою культуру, теряют идентичность» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Огромное количество наших кумиров просто предали нашу армию и стали болеть за другую», – заявил писатель.

По его словам, коллективный Запад сумел выстроить в России культурные иерархии, которые не исчезли и после отъезда многих артистов из страны.

«Есть регионы, где все нормально. Вот в Татарстане, например, или в Чечне. А в московских театрах не нормально – ни один театр не поставил ни одной пьесы про СВО и ни один художественный руководитель ни разу не доехал до Донецка! Или возьмите кинематограф. За год в России снимают 100 фильмов. То есть за 11 лет сняли 1,1 тыс. фильмов, и только шесть из них про СВО», – добавил Захар Прилепин.

Татьяна Ларионова: «Мы должны быть патриотами и передавать это своим потомкам, в первую очередь ради себя и своих близких» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы народ, верующий в добро и умеющий творить добро»

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова поддержала писателя, отметив, что на федеральных телевизионных каналах тема СВО также освещается не так широко, как хотелось бы.

«При этом в медиасфере Татарстана регулярно освещают тематику специальной военной операции. В республике делают много для освещения СВО и в плане благотворительности. Мы народ, верующий в добро и умеющий творить добро, в том числе и в культуре», – подчеркнула Ларионова.

По ее словам, за последний год в стране произошло важное явление – люди вспомнили, что они патриоты.

«Мы должны быть патриотами и передавать это своим потомкам, в первую очередь ради себя и своих близких», – подчеркнула депутат.

Она также отметила, что «Культурный десант 45/25», как и другие патриотические акции, позволяет познакомиться с интересными людьми и узнать их мнение по различным вопросам.

«Важность мероприятия чувствуешь в самой формулировке – «культурный десант». Можно сказать, сегодня был десант светлых, талантливых людей, которые через культуру и свое отношение к Родине донесли до нас свои мысли. Например, что любые трудности преодолимы, если мы будем вместе», – заявила Татьяна Ларионова.

Петр Лундстрем: «Мы отдаем дань памяти 80-летию Победы, вспоминая о тех 30 тысячах артистов, которые дали более полутора миллионов выступлений в годы войны, несмотря ни на какие трудности» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени

Таким образом, участники пленарной сессии призвали уделять больше внимания сохранению памяти героев СВО. А в качестве образца для подражания, по их мнению, должна выступать работа на культурном фронте в годы Великой Отечественной войны.

Так, по словам автора проекта «Культурный десант 45/25», заместителя председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ, скрипача Петра Лундстрема, легендарная песня «Священная война» была написана и отрепетирована за считаные дни после начала войны.

«И мы отдаем дань памяти 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вспоминая о тех 30 тысячах артистов, которые дали более полутора миллионов выступлений в годы войны, несмотря ни на какие трудности», – заявил Лундстрем.

Он подчеркнул также, что сам проект «Культурный десант» призван на языке музыки, образов и слов вспомнить о былых и рассказать о текущих подвигах, сохранить память о Великой Победе и воспеть героев настоящего времени.

После пленарной сессии Захар Прилепин встретился с читателями, а также презентовал свою новую книгу «Тума» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прилепин презентовал книгу о Степане Разине

После пленарной сессии Захар Прилепин встретился с читателями, а также презентовал свою новую книгу «Тума».

Произведение повествует о ребенке, рожденном от казака так называемой полоняной женщиной. В книге рассказывается о жизни казачества в XVII веке, особое внимание при этом уделяется Степану Разину

Как рассказал сам автор, на самом деле, через призму XVII века он рассказывает о нынешнем времени. По его словам, текущие события почти полностью воспроизводят то, что происходило в России три с половиной века назад.

«Когда меня спрашивают, зачем я написал про Степана Разина, ведь он был разбойником и бунтарем, я просто напоминаю, что он был абсолютным феноменом. О нем написаны сотни песен, некоторые из них поются до сих пор, хотя прошло уже 350 лет. Этот факт говорит о том, что, несмотря на свои поступки, Разин был очень значимой фигурой для страны», – убежден Прилепин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После пленарной части форума состоялись также творческие встречи с писателем Сергеем Лукьяненко, поэтами Анной Долгаревой и Марией Ватутиной, показ фильма «У края бездны» Максима Фадеева. В театре Камала прозвучал концерт-симфония «Русскому Донбассу» композитора Алексея Сергунина.

«Культурный десант 45/25» – культурно-патриотический межрегиональный проект, нацеленный на переосмысление исторической роли культуры в годы Великой Отечественной войны и формирование образа будущего России через искусство. Реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительств Нижегородской области и Республики Татарстан. Участники проекта перемещаются по Волге по маршруту Нижний Новгород – Казань – Самара – Волгоград.