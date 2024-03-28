«Приключения Рустама» театра Кариева поедет на престижный фестиваль «Арлекин»

Фото: Солтан Исхаков, «Татар-информ»

Спектакль татарского ТЮЗа имени Г. Кариева «Приключения Рустема» по повести Аделя Кутуя примет участие в фестивале «Арлекин» в Санкт-Петербурге. Национальная театральная премия и фестиваль театрального искусства для детей неофициально называют детской «Золотой маской», это самая престижная премия для детских театров. Об этом представители татарского ТЮЗа рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предстоящим их гастролям и премьерам.

«Завтра принимаем у себя экспертов «Золотой маски», они будут смотреть спектакль «Приключения Рустема». Постановка представлена к главной театральной премии страны в пяти номинациях. Считаю, что это большая гордость для татарского театра. Эксперты будут смотреть спектакли и других театров в Татарстане, в том числе Буинского театра», — рассказала директор театра Кариева Луиза Шарова.

В лонг-лист премии также вошел спектакль «Гульчачак» режиссера Булата Гатауллина.

«Со спектаклем "Алифба: в Стране букв" мы ездим в детские сады в районах Татарстана. Мы благодарны за возможность и поддержку в создании спектакля Комиссии при Раисе Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Дети, которые сейчас смотрят эти спектакли, в будущем станут зрителями ТЮЗов, академических театров», — рассказала Шарова.

3 апреля театр Кариева ожидают в Нижнекамске, где они сыграют спектакль «Тапшырыл...ган хатлар» в постановке Ильгиза Зайниева.

«Мы едем в рамках "Недели театров" нефтегазохимических городов России. Будет встреча с артистами. В ней примут участие заслуженные артисты Татарстана Гульназ Галимуллина, Алсу Файзуллина, Алсу Шакирова и артист Эльдар Гатауллин», — отметила спикер.

Кроме того, театр Кариева впервые принимает участие во Всероссийском театральном фестивале «РОЗОВФЕСТ» имени Виктора Розова в Ярославле. 6 апреля театр покажет спектакль «Приключения Рустема». А позже, 15 апреля, в рамках своих больших гастролей театр выступает в Ханты-Мансийске.

«Нас примет театр "Солнце". Мы подружились с ними, когда нас принимали в ассоциацию национальных театров. Они нас пригласили. Осенью сами приедут к нам. Этот театр близок нам и тем, что имеет национальный компонент. Кроме того, татары Ханты-Мансийска тоже ждут нас в своем городе», — поделилась руководитель татарского ТЮЗа.

Во время гастролей «кариевцев» в Сибирь, на их родной сцене пройдут гастроли государственного драматического театра Узбекистана. 16-18 апреля они покажут 2 спектакля — «Труффальдино — слуга двух господ» и «Не называйте нас слабыми».

22 апреля спектакль «Приключения Рустема» театр покажет в Санкт-Петербурге — постановка режиссера Тимура Кулова отобрана для участия в национальной театральной премии и фестивале «Арлекин».

«Этот фестиваль неофициально называют детской "Золотой маской", мы безумно рады, что участвуем в нем. Эксперты посмотрели 150 спектаклей 121 театра по всей России, отобрали 11 работ, и мы в их числе!» — поделилась Шарова.

Зиля Мубаракшина