Приключения Карпина в Казани и упрек Головина: сборная готовится к игре с Ираном

Сегодня сборная России впервые за пять лет проведет матч в Казани. Накануне подопечные Валерия Карпина прибыли в столицу Татарстана. Успели познакомиться с Центром футбола, потренироваться на «Ак Барс Арене» и ответить на вопросы. Чем недоволен Головин и почему в сборной нет Евгения Ставера – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Завтра всё увидите и сами скажете потом, удивили ли мы вас»

По расписанию сборная России должна была прибыть в Центр развития футбола на Копылова в 13:00. Но, как это часто бывает, планы переигрались и пришлось подождать. Зато в это время на объекте вместе с журналистами уже был министр спорта республики Владимир Леонов.

Собственно, не мешкая узнаем у него последние инсайды. Например, он наконец-то раскрыл, кто же выступит в конце матча – звездой оказался народный артист России Александр Серов. Еще спортивный чиновник поведал, что на утро понедельника на игру реализовано порядка 35000 билетов из 39000 возможных.

«Всех заранее будем рады видеть на стадионе. Приходите пораньше: будет много активностей, будет много развлечений как рядом со стадионом, так и на нем. Будет церемония открытия, будет гимн нашей страны», – сказал Леонов.

А затем наступил кульминационный момент – Леонов констатировал, глядя в сторону, на заезжающий автобус: «Встречаем сборную России». Команда приехала на базу из аэропорта на автобусе, который полностью был украшен граффити с игроками сборной. На ближней к нам стороне красовался прыжок Матвея Сафонова в одном из матчей. Футболисты, как и тренерский штаб, неспешно выходили из автобуса. Кстати, первым это сделал именно голкипер ПСЖ.

Отдельно отметим, что с журналистами от тренерского цеха отправился разговаривать не Карпин и даже не Писарев, а тренер по вратарям Виталий Кафанов. В связи с этим не могли у него не узнать и про отсутствие в расширенном списке вратаря «Рубина» Евгения Ставера:

Виталий Кафанов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выбор непростой, как обычно. Вратари у нас сейчас в России играют все хорошо, и не попали в окончательный список Денис Адамов, Слава Тороп и Евгений Ставер. Вообще этот список изначально был очень большим. Просто здесь уже были какие-то такие, наверное, мелкие детали, которые решили. Скажем, Митрюшкин. Команда хоть и в самом низу, а сделал больше всех спасений. Вот так бывает, да, то есть, если бы не он, у «Локомотива» бы, может, всё и по-другому сложилось. Поэтому здесь мы не смотрим на место в таблице, а смотрим на качество игры. Группа вратарей сильная, а всё равно решили какие-то отдельные моменты, поэтому вот эта четверка здесь», – сказал Кафанов.

От игроков «отдуваться» отправились Игорь Дивеев и Кирилл Глебов. У защитника «Зенита» спросили про сборную Ирана:

– Конечно, подготовлены. Мы уже третий раз будем играть с Ираном, поэтому мы примерно понимаем, как они будут действовать. А возможно, что-то новое они придумают сами. И плюс последнюю игру с Узбекистаном они играли, мы тоже смотрели, подглядывали. Ну и прекрасно понимаем, что будет и как мы будем действовать. Это главное для нас.

Игорь Дивеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Почти год прошел с прошлой как раз встречи с Ираном. Какие-то новые наработки или вот всё та же наработка, все те же схемы? Или всё-таки ждать новый футбол и, может, уже не 2:1, а больше счет?

– Завтра всё увидите и сами скажете потом, удивили ли мы вас, – сказал Дивеев.

На этом первая часть встречи подошла к концу. Но все понимали, что вечером мы встретимся снова – ведь открытую тренировку и пресс-конференцию никто не отменял.

Дивеев и Сафонов – любимчики детей, проблемы с газоном «Ак Барс Арены»

В вечерней части дня с национальной командой мы оказались на «Ак Барс Арене». За полчаса до начала открытой тренировки на трибунах уже разместились сотни мальчишек и девчонок из академии казанского клуба. Они, кстати, приготовили плакаты: среди наиболее популярных – с просьбой подарить футболку. Было несколько в поддержку Сафонова и Батракова.

К слову, первым на газоне стадиона появился Игорь Дивеев. Он сразу заприметил юных ценителей игры и неистово махал. Тот же трюк затем проделали Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Батраков. Кстати, новоявленному «турку» небольшой плакат со словами поддержки тоже полагался.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 15 минут тренировки рассмотреть какие-то наработки нам было невозможно. Из любопытного увидели, например, как тренер Николай Писарев помогал тянуться форварду из «Зенита» Александру Соболеву, когда все разбились на пары. А вот армейская связка Глебов – Кисляк даже в тренировочном процессе все выполняла в дуэте.

После окончания тренировки мы успели увидеть двоих игроков, которые пообщались с детьми и сфотографировались, – Александра Соболева и Наиля Умярова.

Наиль Умяров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А Карпин, Головин и Сафонов отправились в зал для пресс-конференций, где уже по традиции отвечали на самые разные вопросы. Например, о будущем сопернике:

«С Ираном играли уже два раза за последнее время. Иран за ЧМ видоизменился, перестроился на игру в 5 защитников. Сейчас опять вернулись на 4 защитника – в последней игре с Узбекистаном. Не знаем, какую схему они завтра выберут. Не думаю, что для нас это может быть проблемой. Выделять кого-то из игроков нет смысла. Мы больше обращаем внимание на себя и больше готовимся к матчам», – сказал Карпин.

Валерий Карпин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не могли не узнать и о Центре футбола, где, собственно, команда и остановилась. Спойлер – даже звезда из Парижа оценила:

«Встретили нас чак-чаком. Это норма в Казани. Убедились, что с ним все в порядке. По базе прошлись с ребятами, успели поиграть в бильярд и теннис. Проведем сбор в комфорте и на высшем уровне», – отметил Матвей Сафонов.

Александр Головин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но нашлась во всей этой идиллии и ложка дегтя – а именно состояние газона на «Ак Барс Арене». Хотя, как мы помним, несколько дней назад Владимир Леонов говорил, что с полем будет все в порядке. Но у «монегаска» Александра Головина другое мнение:

«Очень хороший стадион. Поле не очень хорошего качества. Но на качестве не очень отразится. Все в равных условиях», – сказал Головин на пресс-конференции.

Азмун важен для Ирана

После тренировки наших хотелось взглянуть и на соперников. Все-таки, как-никак, участники чемпионата мира. А это вызывает уважение и опасность. Больше всего нас, конечно, интересовала фигура Сердара Азмуна – он появился, но, как и в субботу, особо не выделялся. Работал как и все. На пресс-конференции узнали у тренера сборной Ирана Амира Галенои, почему они решили вызвать экс-рубиновца в национальную команду:

Амир Галенои Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Азмун и Тареми – важные игроки для сборной Ирана. Их присутствие для нас – позитив. Азмун не мог участвовать в чемпионате мира, но сейчас он вернулся. Надеемся, что его физическая форма позволит выступать в других матчах», – сказал наставник.

Вообще гости вели себя пока скромно и «карт» не раскрывали. Но, возможно, уже сегодня вечером на футбольном поле мы увидим нечто другое – то, что заставит совершенно по-другому заиграть сборную России. То, чего мы так долго ждали.