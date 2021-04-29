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Ру Тат
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29 апреля 2021  00:31
Эльвира Мухаметдинова

Прикамское Управление Минэкологии РТ потребовало убрать свалку в Челнах

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Прикамское Управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ провело проверку по факту образования несанкционированной свалки на улице Карьерная и потребовало от собственников привести в порядок территорию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ведомстве.

Ведомство заинтересовалось захламленной территорией после появления в интернете информации о гигантской свалке, образовавшейся на месте будущей жилой застройки в Челнах.

Как установили экологи, у замусоренного карьера между поселками Яр Чаллы и Элеваторная гора два собственника.

Ранее участок у муниципалитета арендовал комбинат строительных материалов, после расторжения договора территория вернулось городской администрации, которая сформировала из нее площадь под жилую застройку. Однако найти на нее единого покупателя власти не смогли. И тогда часть была реализована застройщику малоэтажного жилья.

Прикамское Управление Министерство экологии и природных ресурсов РТ внесло в адрес исполкома Комсомольского района представление о недопущении ситуации, при которой наносится вред окружающей среде. На застройщика был составлен протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. При повторной проверке свалки на улице Карьерная быть не должно, отметили в Управлении.

 

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