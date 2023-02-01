Пригожин заявил, что «Вагнер» взял под контроль село Сакко и Ванцетти в ДНР

Село Сакко и Ванцетти на территории Донецкой народной республики полностью перешло под контроль российских военных, заявил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК „Вагнер“. На фотографии — единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.

Отметим, что это село находится в Бахмутском районе ДНР (Артемовском). Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. За город идут тяжелые бои. Сегодня Пригожин опроверг информацию о том, что город находится в оперативном окружениии российских военных.