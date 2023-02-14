Пригожин заявил, что украинцы подбили Су-24, на котором он летал над Артемовском

Бомбардировщик Су-24, на котором основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин совершал вылет на Артемовск (Бахмут) 6 февраля, оказался подбит украинской ПВО, но пилоту удалось посадить горящую машину. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба бизнесмена со ссылкой на его заявление.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала», — заявил Пригожин в ответ на вопрос о сбитом над Артемовском самолете.

До этого некоторые российские Telegram-каналы, освещающие ход боевых действий, сообщили, что в районе Артемовска сбит Су-24. Впрочем, часть каналов заявила, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее, 6 февраля, пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, на котором Евгений Пригожин производит вылет в качестве штурмана бомбардировщика Су-24. При этом утверждалось, что целью полета была «бомбардировка ВСУ в Бахмуте».

При этом предприниматель «передал привет» Президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласил его «встретиться в небе». «Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — добавил тогда он.