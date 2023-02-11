Пригожин: «Вагнер» отомстит за расстрел российских пленных военнослужащих

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал видео, попавшее в интернет, на котором, как утверждается, украинские военные расстреливают российских военнопленных, преимущественно – «вагнеровцев». Бизнесмен пообещал отомстить украинским военным.

«Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать еще большее количество врагов», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

При этом он подчеркнул, что российские бойцы не будут расстреливать украинских военнопленных. «ЧВК „Вагнер“ уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей», — заявил основатель ЧВК.

Напомним, ранее кадры с расстрелом пленных в ООН признали подлинными. Управление верховного комиссара организации по правам человека выразило обеспокоенность в связи с жестоким обращением с российскими пленными на Украине, в частности с их убийствами. В ООН пообещали «собрать и проанализировать больше информации об этом инциденте».