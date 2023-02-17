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Руc Тат
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Политика 17 февраля 2023 19:41

Пригожин сообщил о гибели четырех финских бойцов из ЧВК «Вагнер»

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В зоне проведения военной спецоперации погибли четверо финских бойцов, воевавших в составе частной военной компании «Вагнер», сообщил ее основатель Евгений Пригожин. В ноябре прошлого года он заявлял, что в составе ЧВК находятся 20 финских солдат.

«Четыре финских бойца погибли, один пропал без вести, возможно, в плену у украинцев. Остальные продолжают воевать», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам, финские бойцы воюют в британском батальоне в составе ЧВК, командиром которого является гражданин США, бывший генерал морской пехоты. Также Пригожин назвал Финляндию дружественной страной, которая «никоим образом не входит в сферу интересов и всегда воспринималась как партнер».

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