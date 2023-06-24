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Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря
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Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» остановила движение колонн, развернула их и возвращает в полевые лагеря, сообщает ТАСС.
«Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сообщил Пригожин.
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