Пригожин раскрыл, продолжает ли «Вагнер» набирать новобранцев после взятия Артемовска

Набор новобранцев в частную военную компанию «Вагнер» продолжается, заявил ее основатель Евгений Пригожин. После взятия Артемовска, о котором было объявлено на прошлой неделе, эта работа не приостановилась, отметил он.

«Задач впереди еще огромное количество. Поэтому в полевых лагерях сейчас будет более интенсивная подготовка. И мы всех ждем. Тех, кто хочет записаться в ЧВК „Вагнер“. Работа продолжается», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Напомним, в субботу стало известно, что Артемовск перешел под полный контроль России – об этом сначала заявил Пригожин, а потом подтвердило Минобороны РФ.