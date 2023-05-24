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Пригожин раскрыл, продолжает ли «Вагнер» набирать новобранцев после взятия Артемовска
Набор новобранцев в частную военную компанию «Вагнер» продолжается, заявил ее основатель Евгений Пригожин. После взятия Артемовска, о котором было объявлено на прошлой неделе, эта работа не приостановилась, отметил он.
«Задач впереди еще огромное количество. Поэтому в полевых лагерях сейчас будет более интенсивная подготовка. И мы всех ждем. Тех, кто хочет записаться в ЧВК „Вагнер“. Работа продолжается», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Напомним, в субботу стало известно, что Артемовск перешел под полный контроль России – об этом сначала заявил Пригожин, а потом подтвердило Минобороны РФ.
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