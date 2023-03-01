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Пригожин прокомментировал сообщения о получении «Вагнером» от Китая спутниковых снимков
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отрицает, что ЧВК получала от китайской компании спутниковые снимки для ведения боевых действий. По его словам, у «Вагнера» есть собственные спутники, поэтому надобности в помощи китайской стороны нет. С такими обвинениями ранее выступили власти США.
«У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК «Вагнер» уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых – радиолокационные, а остальные – оптические. Поэтому Госдеп США немножечко провалился во времени. Мы внимательно наблюдаем за всеми точками мира, в том числе за Госдепом США», – приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.
Напомним, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк обвинил китайскую компанию Spacety Co в передаче ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков. Власти Китая неоднократно отрицали, что предоставляют какую-либо военную помощь российской стороне для ведения спецоперации.
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