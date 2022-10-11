Пригожин призвал депутатов-«говорунов» идти в зону СВО

Предприниматель и создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал российских депутатов «собраться в кучу» и пойти добровольцами в зону спецоперации на Украине. Его слова приводятся в телеграм-канале «Кепка Пригожина».

«Сейчас необходима консолидация общества. Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в „клоунаду“. Я уже не говорю про партию „Родина“, которую я, в своё время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

По его словам, единственные парламентарии, которые участвуют в жизни страны, — «это союз Миронова с Прилепиным и "Единая Россия" в лице Турчака, Милонова, Валуева и нескольких других депутатов».

«Поэтому господ „говорунов“ призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК „Вагнера“. А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки», — подчеркнул он.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине. О проведении в стране частичной мобилизации Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября.

Ранее предприниматель по просьбе издания «Дни.ру» прокомментировал объявленную в России частичную мобилизацию и заявил, что в первую очередь нужно призывать силовиков.