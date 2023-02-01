Пригожин предложил Невзорову* сесть в тюрьму и отправиться на службу в ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал решение суда, который заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам тюрьмы за распространение фейков о российских вооруженных силах. Пригожин порекомендовал ему вернуться и отсидеть в тюрьме, а потом поступить присоединиться к «вагнеровцам».

«Я думаю, нужно сделать ему деловое предложение… Лучше вернуться в Россию и получить эти восемь лет. Пойти в колонию строгого режима для первоходов… до тех пор, пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут. <...> Конечно, есть шанс погибнуть, но в этой ситуации вы будете находиться рядом с черепами и другими атрибутами, о которых вы любите говорить. И проявите свои некрофилические таланты полностью. Поэтому это тоже больше плюс.<…> Александр Глебович, ждем вас», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Напомним, слушания по делу Невзорова* проходили без обвиняемого и даже его адвоката, его интересы представляла защитник по назначению. Следствие считает Невзорова* скрывшимся от правосудия.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.