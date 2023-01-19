Пригожин пообещал отдать Венедиктову* победу в суде из-за его слов о ЧВК «Вагнер»

Владелец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что дарит победу в суде журналисту, бывшему главвреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову*, назвавшему его «хозяином „Вагнера“». Ранее говорить о том, что ЧВК не существует, было необходимо в целях конспирации, пояснил бизнесмен.

«Я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову*. <...> Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова*», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Как ранее сообщалось, Пресненский суд Москвы намерен в ближайшее время пересмотреть иск Пригожина к журналисту. Создание группы, позднее переименованной в «Вагнер», бизнесмен признал только в прошлом году.

Сам Венедиктов* в своем телеграм-канале репостнул запись пресс-службы Пригожина, добавив комментарий: «Суд еще не принял решения, Евгений Викторович, суд впереди».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.