Пригожин положительно оценил перспективы Кологривого в музыке

У решившего дебютировать в качестве певца актера Никиты Кологривого хорошие перспективы в музыке. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1».

«Он (Кологривый – прим. Т-и) талантливый актер и обладает творческими навыками. Он вполне может котироваться и реализоваться в музыкальной части, потому что обладает харизмой и может обратить на себя внимание», – объяснил свою оценку специалист.

Продюсер добавил, что у актера в новой для него области творческой деятельности «всё может получиться» и он сам даже «уверен в этом».

Пригожин уточнил, что талантливые актеры часто обладают музыкальными способностями и что это совершенно неудивительно.

Никита Кологривый анонсировал свои музыкальные планы во время благотворительного вечера Фонда имени Петра Минеева. Ранее на певческие таланты актера обратил внимание народный артист РФ Сергей Безруков, упомянув великолепное исполнение им романсов.