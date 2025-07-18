Пригожин поделился личным опытом борьбы с несправедливостью в адрес женщин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что в его жизни были случаи, когда ему приходилось вступать в драки ради защиты женщин. По его словам, следы прошлых столкновений остались и на внешности — в частности, он упомянул сломанный нос как «напоминание» о пережитом.

В беседе с «NEWS.ru» он подчеркнул, что считает обязанностью каждого мужчины быть готовым встать на защиту, если женщине угрожают опасность или оскорбление.

«Настоящий мужчина не должен оставаться в стороне, когда обижают женщину», — отметил он. Даже сейчас Пригожин продолжает отстаивать женскую честь — теперь уже в интернете, где активно борется с хейтерами. По его словам, он не только осуждает обидчиков публично, но и иногда пытается выяснить их личности, чтобы лично прояснить ситуацию.

«С возрастом, конечно, становлюсь спокойнее и стараюсь действовать сдержаннее», — добавил продюсер.