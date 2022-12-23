Пригожин ответил на заявление США о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что КНДР поставляет оружие ЧВК «Вагнер». Власти США сообщили о планах поднять этот вопрос на уровне ООН. В то же время в организации ответили, что у них таких данных нет. Бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин назвал заявления Белого дома «домыслами».

По словам Кирби, КНДР отправила России ракеты и снаряды, предназначенные для ЧВК. США утверждают, что Северная Корея «планирует поставить еще больше военной техники».

«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР – не что иное, как сплетни и домыслы», – говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети «ВКонтакте» на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».

По словам Пригожина, «Вагнер» покупает «достаточное количество американского вооружения», а юристы в скором времени юристы могут начать процесс снятия санкций США на поставку оружия для группы.

«Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», – добавил Пригожин.

Напомним, по американским оценкам, численность личного состава российской частной военной компании «Вагнер» в ходе специальной военной операции на Украине достигает 50 тыс. человек, а ежемесячные расходы составляют $100 млн.