Пригожин объяснил набор геймеров в ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» набирает геймеров для управления дронами, так как у них имеются соответствующие полезные навыки. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (аудиокомментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя).

«Для того чтобы управлять БПЛА, нет необходимости иметь военный опыт, нужно пройти подготовку. А вот опыт применения БПЛА неплохо было бы иметь», — пояснил бизнесмен.

Именно поэтому, по словам Пригожина, группа «Вагнер» и собирает геймеров, «которые могут принести пользу своей стране».

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в социальных сетях появились объявления о наборе ЧВК «Вагнер» техников и операторов беспилотников. Частную военную компанию интересуют геймеры в возрасте от 21 года до 35 лет с хорошей физической подготовкой, тогда как наличие боевого опыта не обязательно.