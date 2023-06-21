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Пригожин объяснил набор геймеров в ЧВК «Вагнер»
Частная военная компания «Вагнер» набирает геймеров для управления дронами, так как у них имеются соответствующие полезные навыки. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (аудиокомментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя).
«Для того чтобы управлять БПЛА, нет необходимости иметь военный опыт, нужно пройти подготовку. А вот опыт применения БПЛА неплохо было бы иметь», — пояснил бизнесмен.
Именно поэтому, по словам Пригожина, группа «Вагнер» и собирает геймеров, «которые могут принести пользу своей стране».
Ранее СМИ обратили внимание на то, что в социальных сетях появились объявления о наборе ЧВК «Вагнер» техников и операторов беспилотников. Частную военную компанию интересуют геймеры в возрасте от 21 года до 35 лет с хорошей физической подготовкой, тогда как наличие боевого опыта не обязательно.
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