Пригожин: На освобождение Донбасса необходимо еще до двух лет

Основатель частной военной компании Евгений Пригожин сделал прогноз по длительности украинского конфликта. По его словам, на то, чтобы занять всю территорию ДНР и ЛНР, Вооруженным силам России может понадобиться еще до двух лет. Свое мнение он озвучил в интервью военкору Семену Пегову – основателю проекта WarGonzo.

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда [спецоперация затянется] года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», – сказал Пригожин (цитата по ТАСС).

Напомним, 24 февраля будет год, как Россия проводит военную спецоперацию на Украине – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация завершится о конца этого года.