Пригожин: Делаю политический каминг-аут, буду баллотироваться в президенты Украины

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сделал «важное политическое заявление» – он сообщил о планах баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Свои намерения он озвучил на фоне взрывов и стрельбы в окрестностях Артемовска в интервью военкору Александру Симонову. Видео с комментариями Пригожина опубликовала его пресс-служба.

«Стой так, чтобы меня было хорошо видно, сейчас будет очень важное заявление, которое поразит всех россиян и весь мир», – сказал Пригожин снимавшему его человеку и после объявил, что делает «политический каминг-аут».

«У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты…, – после этих слов он сделал многозначительную паузу и продолжил. – В президенты Украины. И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы в президенты Украины, то тогда будет все хорошо, ребят. Снаряды будут не нужны».

После очередного взрыва он обратился к оператору, призвав его не беспокоиться и доабвив, что «если прилетит, значит президентом Украины останется Зеленский».