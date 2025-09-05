«Мы будем обжаловать»: экс-замглавы Ростехнадзора в РТ получил 6,5 года колонии

Вахитовский суд Казани признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере экс-замглавы руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова, экс-замглавы Казанского вертолетного завода Ильдара Мустафина и директора фирмы «Винстрой» Валерия Никитенко. На троих им дали 17,5 года колонии общего режима.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Зал суда был забит под завязку

Сегодня в Вахитовском суде огласили приговор экс-замглавы руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову. Помимо него на скамье подсудимых оказались также экс-замглавы Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин и директор фирмы «Винстрой» Валерий Никитенко. Под стражей они находились еще с 2022 года.

Маленькое помещение зала суда сегодня было забито под завязку. На заседание явились журналисты и масса родственников и товарищей подсудимых. От участия в общей давке подсудимых спасал только аквариум.

Троих подсудимых обвиняли в незаконном образовании юридического лица и мошенничестве. Игонова, помимо прочего, обвинили в превышении полномочий, а Никитенко – в принуждении к даче показаний и подкупе. Суммарный ущерб от действий троицы, по версии следствия, – более 29 млн рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Навязывание контрактов и ложные показания»

Всего в деле было два основных эпизода. Первый – мошенничество, связанное с навязыванием невыгодного контракта ООО «Энергострой» с подконтрольной обвиняемым фирмой «Спектрстрой» на услуги строительного аудита. Этот контракт связывают с обслуживанием по завышенной стоимости объекта на Казанской ТЭЦ-1 в 2020 и 2021 годах. С этим же эпизодом связаны и вменяемые Игонову преступления в части превышения полномочий. Ущерб по этому эпизоду составил 5 млн рублей.

Второй эпизод дела заключается в том, что, по версии следствия, подсудимые навязали договор по технологическому сопровождению строительных работ компанией «Спектрстрой» одному из крупных промышленных объектов за пределами Республики Татарстан. Ущерб по этому эпизоду оценили в 18,5 млн рублей.

Эпизод же с незаконным образованием юрлица был связан со «Спектрстроем». Следствие было уверено, что руководитель этой фирмы – подставное лицо.

Также, по версии следствия, в 2022 году Никитенко заплатил свидетелю 100 тыс. рублей, чтобы тот дал ложные показания о том, что последний является директором и учредителем «Спектрстроя».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Штраф и реальные сроки

Суд оправдал троих подсудимых по эпизодам с незаконной организацией юридического лица, однако признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Игонова также признали виновным в превышении должностных полномочий, а Никитенко – в подкупе свидетеля.

За подкуп Валерий получил штраф в размере 50 тыс. рублей, однако штраф сразу же был отменен ввиду истечения сроков давности. Игонова же отправили в исправительную колонию общего режима на шесть с половиной лет. Мустафина и Никитенко туда же, однако срок они получили на год меньше, чем у Игонова, – пять с половиной лет.

Ввиду того, что суд также постановил засчитать один день пребывания в СИЗО за полтора дня, проведенных в колонии, Александр Игонин выйдет на свободу уже через 1 год и 9 месяцев. Однако, как признались сами подсудимые после процесса, они намерены обжаловать приговор.

«Конечно, мы будем обжаловать приговор. Приговор незаконный, чрезмерно жестокий», – сказал журналистам Александр Игонов.