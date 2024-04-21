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СВО 21 апреля 2024 19:05

«Приготовить можно за 5 минут»: в Мамадыше женщины делают сухие супы для бойцов СВО

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В Мамадыше в гуманитарном центре «Неугомонные сердца» женщины готовят сухие супы для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Они делают целые наборы, добавляя в будущее жидкое кушанье только натуральные ингредиенты. Причем супчик готовится всего пять минут: нужно лишь высыпать содержимое пакетика в тарелку и залить кипятком, пишет «Татарстан-24».

Добавим, что обязанности женщин разделены по ролям. Кто-то сушит «суповые» ингредиенты, необходимые для супов, кто-то – упаковывает по разного объема пакетам.

Несмотря на простоту технологии изготовления сухих супов, работа выполняется тщательно.

По словам «поварих», спрос на супы огромен – заказывают регулярно. Интересно, что срок хранения упакованных супов составляет примерно 6 месяцев, при условии соблюдения всех необходимых требований.

#СВО #помощь #Татарстан
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