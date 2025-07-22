Пригородными поездами в Татарстане за полгода перевезено 3,2 млн пассажиров

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В январе – июне пригородными поездами в Татарстане воспользовались около 3,2 млн человек. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пассажиры за шесть месяцев чаще всего отправлялись со станций Казань, Компрессорный, Ометьево-2, Арск, Зеленый Дол и Вахитово», – отметили в пресс-службе.

Со станции Казань было отправлено 539 тыс. человек, Компрессорный – 176 тыс., Ометьево-2 – 175,5 тыс., Арск – 141 тыс., Зеленый Дол – 138 тыс., Вахитово – 82,4 тыс. пассажиров.