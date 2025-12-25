Пригородными поездами в Татарстане перевезено более 7,3 млн пассажиров

С января по ноябрь в Татарстане пригородными поездами перевезено более 7,3 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Это на 147 тыс. пассажиров больше, чем в прошлом году. Это количество пассажиров, которых мы перевозим за 11 дней. В среднем у нас по Татарстану перевозится около 13,7 тыс. пассажиров», – сказал он.

Самыми популярными стали маршруты, соединяющие Казань со столицами соседних российских регионов, – Ижевском, Нижним Новгородом, Ульяновском, Йошкар-Олой, отметил Ахметшин.

Востребованы также, по его словам, маршруты Казань – Канаш, Казань – Арск, Казань – Сосновка, Казань – Албаба, Нижнекамск – Ижевск.

«Достаточно большую популярность в этом году приобрело направление Казань – Йошкар-Ола. На данном участке в этом году курсировали две пары поездов», – подчеркнул гендиректор компании.