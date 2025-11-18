news_header_top
Общество 18 ноября 2025 20:57

Пригородными поездами в РТ за десять месяцев перевезено более 5,5 млн пассажиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пригородными поездами в Татарстане в январе – октябре перевезено более 5,5 млн пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Пассажиры за десять месяцев чаще всего отправлялись со станций Казань – 964,4 тыс., Компрессорный – 317,3 тыс., Ометьево-2 – 308,3 тыс., Арск – 237 тыс., Вахитово – 144 тыс., Шемордан – 112,7 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В январе – октябре по сравнению с аналогичным периодом 2024 года пассажиропоток станции Казань вырос на 0,6%, станции Компрессорный – на 3,9%, Ометьево-2 – на 4,3%, Арск – на 6,5%, Вахитово – на 5,2%, Шемордан – на 7,1%.

#Пригородные поезда #Пассажиропоток
