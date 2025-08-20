Пригородные поезда в Татарстане за 7 месяцев перевезли около 3,8 млн пассажиров

Пригородными поездами в Татарстане в январе – июле перевезли около 3,8 млн пассажиров. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За семь месяцев пассажиры чаще всего отправлялись со станций Казань – 657,6 тыс. человек, Компрессорный – 214,8 тыс., Ометьево-2 – 210 тыс., Арск – 166 тыс., Зеленый Дол – 164,3 тыс., Вахитово – 96,5 тыс.», – говорится в сообщении.

Кроме того, выросло количество перевезенных пассажиров по маршруту Нижний Новгород – Казань. Межрегиональными электропоездами в январе – июле воспользовались более 253,4 тыс. человек, что на 8,6% больше, чем за такой же период прошлого года.

Электричка курсирует ежедневно, время в пути – 5 часов 55 минут. В пути следования поезд останавливается на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.