Пригородные поезда из Казани в Йошкар-Олу начнут курсировать ежедневно

Пригородный поезд № 6385 Казань – Йошкар-Ола и электропоезд № 6384 Йошкар-Ола – Казань с 1 января следующего года начнут курсировать ежедневно, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Эти поезда ходят только по пятницам, субботам и воскресеньям. Теперь на маршруте круглогодично будет курсировать две пары поездов ежедневно», – говорится в сообщении.

Так, для поезда № 6385 Казань – Йошкар-Ола отправление назначено на 8.20, прибытие – на 11.06. Поезд № 6383 отправляется в 14.30 и прибывает в 17.10.

Поезд № 6382 Йошкар-Ола – Казань выезжает в 7.39 и прибывает в 10.19. Поезд № 6384 будет ходить в 17.45 и прибывать в 20.50.