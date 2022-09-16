Для участников форума Kazan Digital Week назначат пригородные поезда из Казани в аэропорт

Пригородные поезда по маршруту Казань – Аэропорт назначат 21, 22 и 23 сентября в связи с проведением Международного форума Kazan Digital Week. Электрички будут ходить без промежуточных остановок, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6722 отправится со станции Казань в 10.50 и прибудет на станцию Аэропорт в 11.10. Электричка №6727 сообщением Аэропорт – Казань поедет в 13.28 и будет в Казани в 13.48.

Кроме того, 21 и 23 сентября введут поезд №6729, который проследует из аэропорта в 15.25 и приедет в столицу Татарстана в 15.46. Этот же поезд 22 сентября отправится со станции Аэропорт в 15.35 и прибудет на станцию Казань в 15.56.