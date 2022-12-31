Пригородные поезда из Бугульмы в Набережные Челны и Кандры начнут курсировать в январе

В январе в Татарстане начнут курсировать пригородные поезда сообщением Бугульма – Кандры и Бугульма – Набережные Челны, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электрички по маршруту Бугульма – Кандры начнут ходить с 9 января. Так, поезд №6790 со станции Бугульма отправится в 8.01 и прибудет в Кандры в 12.10. Пригородный поезд №6791 из Кандры будет выезжать в 15.27 и прибывать в Бугульму в 15.39. Отправление поезда №6792 со станции Бугульма назначено на 17.26, прибытие в Кандры – 21.35.

Кроме того, с 10 января вводится ежедневный поезд №6793 Кандры – Бугульма отправлением в 6.59 и прибытием в 7.11.

Более того, с 14 января пригородные поезда свяжут Бугульму и Набережные Челны. Они будут курсировать по субботам и воскресеньям. Электричка №6765/6766 отправится из Набережных Челнов в 6.34 и прибудет в Бугульму в 11.23. Поезд №6767/6768 из Бугульмы в Набережные Челны поедет в 12.53 и прибудет в 17.20.

С 14 января также изменится порядок движения двух поездов. В частности, электричка №6772 Светлое Озеро – Набережные будет отправляться в 4.46 и прибывать в 6.19. Поезд №6771 из Набережных Челнов поедет в 17.45 и будет на станции Светлое Озеро в 19.21.