Пригородные поезда Бугульма – Туймазы начнут курсировать с 1 января

Пригородные поезда сообщением Бугульма – Туймазы – Бугульма начнут курсировать с 1 января. А поезда Бугульма – Набережные Челны перейдут на ежедневную работу, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №7294 Бугульма – Туймазы будет отправляться в 7.32 и прибывать в Башкортостан в 11.07 по местному времени.

Поезд №6769 Туймазы – Бугульма будет отходить в 11.37 по местному времени и прибывать в 11.24.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ефановка, Зай, 1283 км, Байрякино, 1302 км, Ютаза, Яссы-Тугай, Уруссу, Исметово, 1331 км», – говорится в сообщении.

Кроме того, пригородные поезда №6763/6764 Бугульма – Набережные Челны отправлением в 7.12 и №6761/6762 Набережные Челны – Бугульма отправлением в 12.34 начнут ходить ежедневно с 1 января.

Вместе с тем с 1 января выводятся из расписания поезда №6772 Светлое Озеро – Набережные Челны и №6771 Набережные Челны – Светлое Озеро.

Из расписания с 3 января также будут выведены поезда №6765/6766 Набережные Челны – Бугульма отправлением в 6.51 и №6767/6768 Бугульма – Набережные Челны отправлением в 17.08.