Пригородные поезда Бугульма – Кандры начнут останавливаться на станции Зай в Татарстане

Пригородные поезда сообщением Бугульма – Кандры с 30 января будут останавливаться на станции Зай в Татарстане, сообщает пресс-служба пригородной компании «Содружество».

Из Бугульмы электрички отправляются ежедневно в 8.01 и в 17.26. Из Кандры поезда выезжают в 6.59 и в 15.27 по местному времени. Время в пути составляет 2 часа 10 минут.

«Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Зай, о.п. 1283 км, о.п. 1302 км, Ютаза, Уруссу, Исметово, Туймазы, о.п. 1352 км, Усень, Бикметово», – отметили в пресс-службе.

Пригородные поезда между Бугульмой и Кандрами были запущены 9 января.