Приглашение на коронацию и меню торжества: чем удивит выставка о Николае II в Казани

Выставка «Царственная святость: Российский император Николай II и его семья» вскоре распахнет свои двери для казанцев и гостей города. О том, чем удивит выставка в музее Казанской епархии и какие уникальные экспонаты на ней представят, рассказали гости пресс-конференции «Татар-информа».

Авторы уверяют, что благодаря экспонатам можно будет не только узнать многое об императорской семье, но и окунуться в социально-экономическую жизнь того времени.

«Количество подлинников невероятное даже для нас самих, как создателей этого проекта», – подчеркнула автор выставки Оксана Иванова.

В планах было начинать скромно с фотографий и типологических экспонатов, однако удалось собрать достаточно большой фонд, включающий, например, подлинное приглашение на коронацию, объявления о празднествах в честь торжества, меню, а также тарелки и фужеры.

«У нас будет представлена бисерная сумочка, принадлежавшая Елизавете Фёдоровне, сестре императрицы. Музеи созданы для того, чтобы хранить и представлять подлинники – это главное, для чего они существуют. И когда в зоне нашей ответственности появляется экспонат такого уровня, имеющий государственное значение, это великая княгиня, это имеет историческое значение, потому что подлинных вещей царской семьи у нас совсем немного», – рассказала автор о самом трепетном для неё экспонате выставки.

Многие экспонаты привезли из музея Царской семьи, который находится в Екатеринбурге, например, те, что связаны со священным венчанием императора Николая II и Александры Фёдоровны – плакетки, металлические пластины с текстом о предстоящем венчании.

«Хочется отметить, что все предметы, которые мы постарались сюда доставить и представить, – это подлинные предметы, которые занимают достойное место в фондах нашего музея. Некоторые из них экспонировались всего один раз, поэтому для них почётное право проэкспонироваться ещё раз, а гостям их увидеть», – рассказала главный хранитель музея Царской семьи Виктория Калмыкова из Екатеринбурга.

Директор музея Казанской епархии иеромонах Аркадий (Логинов) рассказал о своих любимых экспонатах этой выставки – это настоящие ордена и медали Российской Империи, причём некоторые из представленных образцов крайне редкие.