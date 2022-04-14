Прифтиса уволили из «Панатинаикоса»

Тренировавший в 2017-2021 годах казанский УНИКС греческий специалист Димитрис Прифтис сегодня был уволен с поста главного тренера афинского «Панатинаикоса». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Преемником Прифтиса стал Гиоргос Воворас, входивший в тренерский штаб УНИКСа. Соглашение с Воворасом рассчитано до конца текущего сезона.

Воворас руководил «Панатинаикосом» в прошлом сезоне, но покинул клуб в январе в связи с неудовлетворительными результатами.

Помимо главного тренера Димитриса Прифтиса, греческий клуб на этой неделе расстался с генеральным менеджером Димитрисом Диамантидисом, техническим директором Никосом Паппасом и президентом Панайотисом Триантопулосом.

В Евролиге «Панатинаикос», куда Прифтис перешел прошлым летом из УНИКСа, не попал в плей-офф, 13-е место при 15 участниках, 9 побед при 19 поражениях. В чемпионате Греции «Пан» идет вторым после своего главного конкурента «Олимпиакоса».