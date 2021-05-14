Прифтис о втором четвертьфинале с «Зелена Гура»: Мы должны играть с той же энергией

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился своими ожиданиями от сегодняшнего четвертьфинального матча Единой лиги ВТБ в Польше против «Зелена Гура». Греческий специалист предположил, что игра не будет похожа на первую игру в Казани, которую хозяева уверенно выиграли 12 мая со счетом 87:60.

«Это будет абсолютно другая игра. Мы знаем, что «Зелена Гура» будет лучше играть дома, и нам нужно быть осторожными и сконцентрированными. Мы должны играть с той же энергией, как в первой игре», – заявил наставник казанского клуба в интервью клубной пресс-службе.

Ответный матч в серии до двух побед пройдет сегодня в Польше. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.