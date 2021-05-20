Прифтис о второй победе в полуфинале: «Это была очень тяжелая игра»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал пресс-службе вторую победу в полуфинале над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (79:69), отметив тяжелый характер борьбы.

«Это была очень тяжелая игра, я бы сказал, что даже тяжелее, чем во вторник. В состав „Локо“ вернулся Уильямс-Госс, который добавил команде движения мяча. Очевидно, что мы хорошо провели вторую половину. Сыграли лучше в защите, выглядели солидно, физически мощно, не позволили „Локо“ набрать много очков, что стало главной причиной нашей победы», — констатировал Прифтис.

Наставник казанцев при счете в серии 2-0 в пользу УНИКСа не спешит делать далеко идущие выводы.

«Сделали еще один шаг вперед, но ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что „Локо“ — специфическая команда с большим количеством хороших игроков. Они отлично действуют в атаке, поэтому им нельзя давать убегать в счете, набирать легкие очки, ведь тогда „Локо“ будет очень опасен. Мы должно быть сконцентрированными, держать фокус и показать свой баскетбол в воскресенье», — отметил тренер.

Третий полуфинальный матч пройдет в Казани 23 мая, начало игры в 17:00. Счет в серии до трех побед 2-0 в пользу УНИКСа.