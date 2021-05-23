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Ру Тат
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23 мая 2021  14:14
Сергей Гаврилов

Прифтис о предстоящем матче с «Локомотивом»: «Нам нельзя расслабляться»

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Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с пресс-службой клуба своими ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью». 

«Я думаю, что второй матч мы провели лучше, чем первый. Надеюсь, останемся такими же серьезными и в третьем матче», — заметил греческий специалист.

При это наставник казанцев подчеркнул, что его подопечным ни в коем случае нельзя расслабляться после двух побед: «Наш соперник жестко боролся в обеих играх, и мы знаем, что так же будет и в следующей. Нам нельзя расслабляться и играть так же, как играли во второй половине второго матча».

#бк уникс #димитрис прифтис
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