Прифтис о предстоящем матче с «Локомотивом»: «Нам нельзя расслабляться»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с пресс-службой клуба своими ожиданиями от третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

«Я думаю, что второй матч мы провели лучше, чем первый. Надеюсь, останемся такими же серьезными и в третьем матче», — заметил греческий специалист.

При это наставник казанцев подчеркнул, что его подопечным ни в коем случае нельзя расслабляться после двух побед: «Наш соперник жестко боролся в обеих играх, и мы знаем, что так же будет и в следующей. Нам нельзя расслабляться и играть так же, как играли во второй половине второго матча».