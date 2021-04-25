news_header_top_970_100
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
Единый молодежный телефон доверия в Татарстане будет запущен к началу учебного года
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
ТАИФ и СИБУР приступили к объединению нефтегазохимического бизнеса
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Партия «Новые люди» построила в интернете уникальную систему бесплатных консультаций врачей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
25 апреля 2021  17:44
Сергей Гаврилов

Прифтис о поражении от «Локомотива-Кубани»: «Мы сыграли так, как получилось»

news_top_970_100

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал пресс-службе лиги ВТБ домашнее поражение от краснодарского «Локомотива-Кубань» (77:98), поблагодарив молодых ребят из дубля, заменивших сегодня легионеров.

«Это была очень странная игра для нас, потому что завтра утром мы вылетаем и сегодня мы должны были провести тренировку вместо того, чтобы играть. Но мы должны уважать решения Лиги. Поэтому мы сыграли, так как получилось», — сказал Прифтис.

Наставник УНИКС отметил молодежь из дубля: «Я благодарен игрокам, которые играли сегодня, они очень поддержали нас. Сразу после игры мы проведем тренировку, чтобы подготовиться к следующему матчу. Также я хочу сказать спасибо молодым игрокам из УНИКС-2, которые поддержали нас».

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное