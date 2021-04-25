Прифтис о поражении от «Локомотива-Кубани»: «Мы сыграли так, как получилось»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал пресс-службе лиги ВТБ домашнее поражение от краснодарского «Локомотива-Кубань» (77:98), поблагодарив молодых ребят из дубля, заменивших сегодня легионеров.

«Это была очень странная игра для нас, потому что завтра утром мы вылетаем и сегодня мы должны были провести тренировку вместо того, чтобы играть. Но мы должны уважать решения Лиги. Поэтому мы сыграли, так как получилось», — сказал Прифтис.

Наставник УНИКС отметил молодежь из дубля: «Я благодарен игрокам, которые играли сегодня, они очень поддержали нас. Сразу после игры мы проведем тренировку, чтобы подготовиться к следующему матчу. Также я хочу сказать спасибо молодым игрокам из УНИКС-2, которые поддержали нас».